Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль. Об этом пишет газета The Guardian.

Захоронение с кораблем было обнаружено с применением специального радара. Ученые добавили, что курган находится на небольшой глубине и был скрыт фермерами.

По словам археологов, найденный корабль является частью захоронения влиятельных людей - они рассказали, что похороны рядом с кораблем могли себе позволить только они. Подчеркивается, что археологи пока не собираются раскапывать захоронение, так как сначала необходимо оценить степень его сохранности.

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