Под землей нашли огромный корабль и кладбище викингов (фото) [ Редактировать ]
Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль. Об этом пишет газета The Guardian.
Захоронение с кораблем было обнаружено с применением специального радара. Ученые добавили, что курган находится на небольшой глубине и был скрыт фермерами.
По словам археологов, найденный корабль является частью захоронения влиятельных людей - они рассказали, что похороны рядом с кораблем могли себе позволить только они. Подчеркивается, что археологи пока не собираются раскапывать захоронение, так как сначала необходимо оценить степень его сохранности.
Ранее у побережья Севастополя обнаружили уникальную находку.
по теме
Удаленная работа: почему лучше не ходить в офис
Дэн Шобел, автор книги "Promote Yourself" и руководитель отдела исследований компании Future Workplace, на примере одного масштабного опроса показал, почему работа вне офиса заставляет коллег больше общаться между собой и лучше вовлекает сотрудников в дела компании.
Кровь закипала и превращалась в пар: как умирали жители Помпей
Извержение Везувия стало одной из самых разрушительных катастроф в истории, в результате которой стихия за два дня разрушила древнеримские города Помпеи
Известный ученый предсказал дату конца света
Гениальный английский ученый сэр Исаак Ньютон, скончавшийся в 1727 году, предсказал в своих трудах точную дату конца света
В "Софии Киевской" обнаружили сенсационную находку
Возле заповедника София Киевская археологи нашли уникальный предмет
В Египте расшифровали древнее любовное заклинание
Ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого составляет более 1300 лет