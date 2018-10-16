В Бразилии женщина вышла из комы, когда ей на грудь положили ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Местная жительница 28-летняя Аманда да Сильва поступила в больницу с эпилептическим припадком. Женщина была на последних неделях беременности. Врачи предположили, что новые припадки могут быть губительны для женщины или плода. Поэтому они сделали кесарево, а мать ввели в искусственную кому.

Когда кризис миновал и жизни да Сильвы ничего не угрожали, медики попытались привести женщину в чувство, но из комы она не выходила.

Одна из медсестер предложила принести матери ее новорожденного ребенка. По словам персонала больницы, после того, как малыш дотронулся к матери ее сердечный ритм усилился, и она заплакала, не приходя в сознание.

После этого да Сильве стало лучше и уже через 20 дней она уехала домой. В больнице не могут объяснить подобную реакцию, но признались, что команда медиков плакала от счастья.

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