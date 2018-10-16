Порошенко отреагировал на решение Синода РПЦ (видео) [ Редактировать ]
Решением о разрыве с Константинопольским патриархатом Русская православная церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. Об этом во вторник, 16 октября, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата в Киеве.
По мнению Порошенко, такая реакция РПЦ может свидетельствовать только о том, что Украина и Константинополь на правильном пути.
Порошенко надеется, что российская сторона не доведет ситуацию до полного раскола.
"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовы к этому процессу, и в то же время у нас была молитва за то, что Господь руками его Святейшества даровал автокефалию", - подытожил президент.
Ранее мы писали о том, что РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем.
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