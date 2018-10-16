В Україні патрульні штрафуватимуть за перевищення швидкості [ Редактировать ]
Відсьогодні патрульні притягатимуть водіїв до відповідальності за перевищення швидкості. У поліції нагадали, що пілотний режим завершився напередодні.
Тепер щодо порушників не обмежуватимуться профілактичною бесідою та попередженнями. За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів за годину штрафуватимуть на 255 гривень. А за перевищення на більш як 50 кілометрів доведеться заплатити 510 гривень.
Нагадаю, зараз у парламенті перебуває на розгляді урядовий законопроект про збільшення штрафів. У ньому за перевищення швидкості на понад 50 кілометрів за годину - передбачене стягнення трьох тисяч чотирьохсот гривень.
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