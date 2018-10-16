За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів за годину штрафуватимуть на 255 гривень

Відсьогодні патрульні притягатимуть водіїв до відповідальності за перевищення швидкості. У поліції нагадали, що пілотний режим завершився напередодні.

Тепер щодо порушників не обмежуватимуться профілактичною бесідою та попередженнями. За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів за годину штрафуватимуть на 255 гривень. А за перевищення на більш як 50 кілометрів доведеться заплатити 510 гривень.

Нагадаю, зараз у парламенті перебуває на розгляді урядовий законопроект про збільшення штрафів. У ньому за перевищення швидкості на понад 50 кілометрів за годину - передбачене стягнення трьох тисяч чотирьохсот гривень.