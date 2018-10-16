Південна Корея, КНДР та представники ООН проведуть тристоронню нараду [ Редактировать ]
Південна Корея, КНДР та представники ООН сьогодні вперше проведуть тристоронню нараду. Засідання відбудеться у закритому режимі в селі Панмунджом.
Переговори стосуватимуться демілітаризації кордону двох Корей. Сторони обговорять прогрес у розмінуванні прикордонної території та коригування обладнання для спостереження.
Говоритимуть і про загальне роззброєння.
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