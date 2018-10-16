Південна Корея, КНДР та представники ООН сьогодні вперше проведуть тристоронню нараду. Засідання відбудеться у закритому режимі в селі Панмунджом.

Переговори стосуватимуться демілітаризації кордону двох Корей. Сторони обговорять прогрес у розмінуванні прикордонної території та коригування обладнання для спостереження.

Говоритимуть і про загальне роззброєння.