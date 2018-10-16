Програміст і бізнесмен пішов із життя на 66 році через рак

У США помер один зі співзасновників Microsoft Пол Аллен. Про це повідомили в офіційному Twitter компанії.

Програміст і бізнесмен пішов із життя на 66 році через рак. Кілька тижнів тому в Аллена виявили рецидив хвороби, яку він раніше вилікував. Пол Аллен був шкільним другом Білла Гейтса. Вони разом заснували Microsoft у 1975. За 6 років Аллен покинув компанію, але зберіг частину акцій.

Його статки, за оцінками Forbes, перевищують 20 мільярдів доларів.