Во вторник, 16 октября, в Киеве, на проспекте Академика Глушкова, прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщает Status quo.

В результате аварии дворы залило кипятком.

От образовавшихся "озер" поднимается пар.

В домах горячей воды нет.

Ранее мы писали о том, что в жилом районе Киева прорвался "гейзер" кипятка.