В Киеве дворы "утопают" в кипятке [ Редактировать ]
Во вторник, 16 октября, в Киеве, на проспекте Академика Глушкова, прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщает Status quo.
В результате аварии дворы залило кипятком.
От образовавшихся "озер" поднимается пар.
В домах горячей воды нет.
Ранее мы писали о том, что в жилом районе Киева прорвался "гейзер" кипятка.
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