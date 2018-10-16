В Москве умер знаменитый ученый украинского происхождения Марк Кривошеев, который считается основателем современного цифрового телевидения, сообщает "Обозреватель".

Изобретатель скончался на 97 году жизни. Марк Кривошеев разработал международные стандарты вещания высокой четкости, а также долгие годы он работал над совершенствованием телевизионных технологий. В 1948 году он впервые вывел в эфир сигналы ТВ-программы в стандарте 625 строк. Кроме того, ученые участвовал в процессе создания телевизоров, которые могут поддерживать данный стандарт.

В 1961 году Кривошеев организовал трансляцию, героем которой стал Юрий Гагарин, а в 1980 году отвечал за трансляцию Олимпийских игр в СССР. В 2017 году ученый получил премию от правительства РФ за выдающиеся достижения в области развития средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что в 96 лет скончался лауреат Нобелевской премии по физике.