Прикра помилка як наслідок недостатньої інформованості. Таким, по суті, є вчорашнє повідомлення про рейдерське захоплення на Хмельниччині. На ділі доблесні правоохоронці захищали невідомо кого, адже реальні власники приміщення із документами на руках якраз проводили перемовини щодо подальших дій, а "люди в масках", що з’явилися невідомо звідки – повідомлення-провокація.

До того були "розхитування" із майновими та фінансовими претензіями, наслідком яких стала буквально блискавична робота суду – за два дні після позову фізичної особи А.Мельника до ПрАТ "Добробут АГ" орган наклав арешт на майно, яке належить ПрАТ "Добробут АГ" на праві власності, і це теж підтверджено документами. Ухвала суду дивним чином знаходить у ПрАТ "Добробут АГ" – приватної компанії, яка вже не перший рік веде активну господарську діяльність у кількох областях України борг у майже десять мільйонів гривень перед невідомою фізичною особою. При цьому, завдяки ухвалі про арешт майна, що надійшла на пошту компанії, виявилося, що представником цієї таємничої фізичної особи в суді був адвокат Р.Вознюк – юрист та адвокат ТОВ "Лотівка Еліт", що входить до складу Корпорації "Сварог вест Груп".

Так, у постанові Київського апеляційного господарського суду від 27.11.2017 р.

"… позивачем залучено копії наступних документів: договір №2 про надання правової допомоги від 24.05.2017 укладений між Адвокатським бюро “Романа Вознюка” та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лотівка Еліт”, акт надання правової допомоги від 22.06.2017…" (http://reyestr.court.gov.ua/Review/70616059).

І це не одиничний випадок, коли Р.Вознюк представляє компанії з орбіти Корпорації в судах України. Типова наявність судового процесу зі стягнення вигаданого та штучно сформованого боргу, в межах якого арештовують величезний майновий комплекс з просторим офісним комплексом у рідній для Корпорації "Сварог Вест Груп" Шепетівці, та участь в ньому адвоката Корпорації Р.Вознюка.

Подібні схеми зі штучного створення боргів компанії перед невідомими особами, з пред’явленнями сфальсифікованих позовів, арештами майна, стягненнями такого майна на користь третіх осіб без повідомлення реальних власників та подальшими численними перепродажами стягнутого – на жаль, чи не найбільш розповсюджений в Україні спосіб рейдерського захоплення нерухомості.

До речі, щодо майна. Як виявилося згодом, офісні приміщення за адресою м. Шепетівка, вул. Тітова, 1а, вже більше року активно використовуються компаніями Корпорації "Сварог Вест Груп". Тож очевидно, що і сфальсифікований позов, про який йшла мова вище, і накладення арешту на майно за участю адвоката Корпорації відбувалися зовсім не випадково.

Через це на початку жовтня 2018 року, коли ПрАТ "Добробут АГ" стало відомо про арешт одного зі своїх найцінніших активів, керівник товариства за дорученням голови наглядової ради товариства прийняв рішення про звільнення незаконного зайнятих приміщень товариства та взяття під охорону вказаного майнового комплексу.

Усі свої дії компанія передбачливо фіксувала документально – дорученнями, довіреностями, свідоцтвами, наказами. Так, і для виконання рішення, викладеного вище, працівник отримав відповідну довіреність.

Для безпеки і прозорості виконання вищезазначених наказів керівник ПрАТ "Добробут АГ" видав нотаріально завірену заяву на ім’я голови Наглядової ради ПрАТ "Добробут АГ" , в якій він запевнив, що ПрАТ "Добробут АГ" не укладало жодних договорів оренди з іншими суб’єктами щодо майнового комплексу в м. Шепетівка та не передавало його у користування.

Тож коли представники ПрАТ "Добробут АГ", виконуючи наказ, прибули до офісного комплексу в м. Шепетівка за адресою Тітова 1а, і на вході до приміщення їх зустріли невідомі особи, які представилися нібито охороною комплексу і не дозволили пройти всередину, а замки на всіх проходах були змінені, здивування було немалим. Представники реального власника офісних приміщень надали всі необхідні документи, що підтверджують права на приміщення та повноваження для звільнення приміщень та встановлення охорони. Однак охорона відмовилася пропускати людей всередину та почала замикати двері.

Щоб уникнути конфлікту, представники ПрАТ "Добробут АГ" декілька разів намагалися викликати представників правоохоронних органів та представників Корпорації, що незаконно використовували приміщення товариства. Марно. Після прибуття патрульної поліції представникам влади також пред’явили всі правовстановлюючі документи, зокрема і Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Поки команда патрульної поліції ознайомлювалася з документами, безперешкодно встановила особи всіх присутніх в приміщенні, на місце навіть прибув очільник місцевої поліції. Він без жодних проблем пройшов до приміщення. У розпалі визначення всіх юридичних позицій до приміщення увірвалися бійці спеціального призначення національної поліції, завалюючи на землю та затримуючи представників ПрАТ "Добробут АГ". Так, голова місцевої поліції був на місці, а конфлікту не було.

Апофеозом вистави стала поява у соціальних мережах та ЗМІ фото з лежачими на землі молодиками і у супроводі антирейдерських висловлювань.

Виглядає вражаюче, так. Факти менш епатажні: у офісних приміщеннях, що розташовані у м. Шепетівка за адресою вул. Тітова 1а, та які на праві власності належать ПрАТ "Добробут АГ", силами доблесної національної поліції були затримані представники ПрАТ "Добробут АГ", що виконували наказ директора ПрАТ "Добробут АГ".

Як сталося, що поліція, не встановивши жодних обставин, не ознайомившись із документами, елементарно не перевіривши Державний реєстр прав власності на нерухоме майно, надала перевагу створенню привабливої для публіки антирейдерської ілюзії, замість реального захисту права власності суб’єкта господарювання?

Представники ПрАТ "Добробут АГ" підготували заяву до правоохоронних органів Шепетівського району з повідомленням про незаконне захоплення майна підприємства та перешкоджання законній господарській діяльності. Наступним буде звернення до інших компетентних органів з надією, що їх права будуть відновлені, а майно – повернуте у законне володіння та користування.

Адже незначна для пана міністра помилка у інформуванні може коштувати не лише фінансових, але й репутаційних збитків не тільки для "Добробуду", але й для галузі.