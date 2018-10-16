17 миллионный спор между аграрными компаниями "Нибулон" и "Райз" выходит на новый уровень. По факту мошенничества при выдаче исполнительного листа в споре компаний – Главное следственное управление возбудило уголовное производство.

Как сообщает издание "Стоп коррупции", после восьмилетнего спора в арбитражной инстанции ГАФТА и Высоком суде Лондона, за дело взялась украинская Фемида.

"30 января 2015 года Святошинский райсуд Киева выносит Определение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной организации торговли зерном и кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апелляционным судом Киева это Определение райсуда отменяется. Далее – Кассационная инстанция, которая возвращает дело снова в Святошинский районный суд. Вот на этом моменте и начинается самое интересное", – отмечают журналисты издания "Стоп коррупции".

Как становится известно журналистам, представитель "Нибулона" Андрей Васильев, 28 декабря 2017 года пишет заявление в Святошинский райсуд о выдаче исполнительного листа и подает ее в канцелярию суда. Секретарь Суда Шпакович, без всяких резолюций руководства суда – самовольно составляет исполнительный лист по данному делу и подписывает его от имени судьи Святошинского райсуда Макаренко, у которого на тот период уже год, как истек срок судейства. В принятии такого исполнительного листа в ДГИС Минюста отказывают. Тогда, в тот же день, представитель "Нибулона" Васильев снова обращается в Святошинский райсуд, но уже к его председателю Ясельскому А.М., который "не принимая никаких заявлений или дела к производству, не назначая судебное заседание и не рассматривая дело по существу относительно исправления исполнительного листа, мгновенно дает распоряжение о замене исполнительных листов, причем датируя новый все тем же 28 декабря 2017 г.".

"На основании таким образом подделанного исполнительного листа, отделом принудительного исполнения решений ДГИС Минюста открывается исполнительное производство за №55583162. По факту этого действа, Главное следственное управление МВД Украины возбуждает уголовное дело и начинает досудебное следствие. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР за № 12018000000000121 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление) и ч.4 ст.190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", – отмечается в расследовании "Стоп коррупции".

Журналисты также проводят аналогию по делу "Райз" и "Нибулон" с другим делом. Они напоминают о том, как в июле текущего года Кассационный суд постановил взыскать с "Укрзалізниці" в пользу "Нибулона" 120,28 миллионов гривен ущерба, причиненного компании в 2012-2014 годах в результате неправомерно установленного все того же азаровского "экспортного тарифа" на перевозку зерновых грузов, как и в деле "Райз".