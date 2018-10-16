Кот-экстрасенс предсказал пол первенца принца Гарри [ Редактировать ]
Известный кот-экстрасенс предсказал в прямом эфире британского канала ITV пол первенца принца Гарри и Меган Маркл, сообщают "Факты".
Коту по кличке Феникс предложили еду в мисочках, помеченных розовым и голубым цветом. Питомец без колебаний решил подкрепиться из розовой. Ведущий тут же воскликнул: "О Боже, это девочка...Нет никаких сомнений".
Ранее Феникс уже делал множество предсказаний, подавляющее большинство которых исполнилось. В том числе правильно указал исход ряда матчей на чемпионате мира по футболу.
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