Несмотря на давление власти, парламентарии не проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула.

"С Вилкула не сняли депутатскую неприкосновенность. Перед Европой частично спасли лицо.

Эта атака на одного из самых рейтинговых оппозиционеров будет дорого стоить власти. Сегодня в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула.

Власть пыталась переломить парламент и одновременно показала, кого она реально боится. Подавляющее большинство населения негативно относится к власти, а сейчас у них появился лидер, который не пойдет договариваться", - написал на своей странице в Facebook эксперт Антон Кучухидзе, комментируя сегодняшний скандал в Раде,

во время которого Вилкул уличил Луценко в фальсификации материалов уголовного дела на него.

О неправомерных действиях ГПУ высказался с трибуны парламента и первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник. Он подчеркнул, что правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пинзеника, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушку народного депутата Вилкула.

Напомним, сегодня, 16 октября 2018, Рада не сняла с Вилкула депутатскую неприкосновенность по сфальсифицированному прокуратурой делу. За сфабрикованное дело против одного из лидеров оппозиции отказались голосовать большинство депутатов, в том числе, даже из провластных партий. Набралось только 137 голосов.

Комментируя журналистам события сегодняшнего дня, нардеп Вилкул отметил: "Даже изначально негативно против меня настроенным членам регламентного комитета и всем депутатам, присутствующим в зале, от других политических партий стало ясно, что дело на 100% сфальсифицировано. Нет не то, что состава, нет события преступления. Все эти обвинения - это попытка власти руками генпрокуратуры, как инструмента, устранить политического оппонента, который не хочет договариваться и плясать под их дудку. Это зачистка политического поля перед выборами".

Напомним, выяснилось, что свидетеля - 70-летнего старика Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Кобыляцкий подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облсгосадминистрации. Вилкул показал видео показаний Кобыляцкого прямо в зале заседаний перед голосованием:

Защитник Вилкула, бывший адвокат Юрия Луценко, экс-замгенпрокурора Алексей Баганец обвинил Генеральную прокуратуру в искусственном создании доказательств и фальсификации материалов досудебного расследования для привлечения заведомо невиновного лица – нардепа Александра Вилкула – к уголовной ответственности.

Также, при рассмотрении материалов ГПУ, Вилкул предоставил нардепам подтверждение, что обвинение силовиков основываются на законах, которые прекратили свое действие еще в 2001 году.