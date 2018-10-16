Хокинг предупредил о сверхлюдях и войне с ИИ. Илл.: pixabay.com

16 октября в Британии вышла книга гениального ученого Стивена Хокинга "Короткие ответы на серьезные вопросы".

Работа была подготовлена к печати уже после смерти ученого. Хокинг написал о целом ряде судьбоносных вызовов, стоящих перед человеческой цивилизацией, передают, fakty.ua.

Искусственный интеллект

"Если примитивные формы искусственного разума доказали свою практическую пользу, то в дальнейшем, боюсь, есть реальный риск появления чего-то, что превзойдет человеческий интеллект. Люди, чья естественная эволюция происходит крайне медленными темпами, в итоге проиграют и будут вынуждены подчиниться", - написал Хокинг.

Ученый предупредил, что необходимо серьезное изучение данной проблемы. Он был уверен, что необходимы жесткие правила использования искусственного интеллекта, особенно, в военной области.

"В итоге появятся образцы оружия, которые будут сами выбирать мишени и уничтожать их", - выразил уверенность Хокинг.

Эксперименты с ДНК

Развитие искусственного интеллекта неизбежно заставит людей пытаться ускорить темпы собственной эволюции. Начнутся неконтролируемые эксперименты с ДНК. Корректировка генов, манипуляции с ДНК - технологии весьма дорогостоящие. Их развитие поначалу будет связано с попытками излечить смертельно опасные болезни. Потом появится искушение улучшить физические и интеллектуальные способности человека, чтобы сделать его сильнее и умнее.

"И однажды появятся суперлюди. Это создаст серьезные политические проблемы для людей обычных, не улучшенных. Они просто не смогут конкурировать. Предполагаю, что они в дальнейшем вымрут или станут несущественны для человечества. И тогда начнется гонка между суперлюдьми. И ее скорость будет повышаться", - предупредил Стивен Хокинг.

Безусловно, эти исследования можно запретить на законодательном уровне, но вряд ли это остановит тех, кто обладает огромными богатствами или властью, написал ученый.

Выдающийся физик-теоретик из Великобритании Стивен Хокинг умер в 2018 году на 76-м году жизни. Причина смерти - осложнение бокового амиотрофического склероза.