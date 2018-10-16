Первая замглавы Антимонопольного комитета Мария Нижник способствует блокированию государственных закупок дорожных работ со стороны ООО "Полтавацентрбуд" (ЕГРПОУ 24 565 511), от которых уже пострадали заказчики в Одесской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

Об этом сообщает Realist со ссылкой на материал "Кто мешает строить дороги", опубликованном на сайте 24-го телеканала, передают "Українські новини".

В статье говорится, что компания появилась на дорожностроительных тендерах недавно.

"За последние два года она приняла участие в 350 закупках, по результатам которых одержала победу в 34 из них на сумму 1,32 млрд грн. При этом только в 2018 году компания 72 раза жаловалось в АМКУ, из которых 45 жалоб удовлетворено, другие по инициативе самого же "Полтавабудцентр" оставлены коллегией АМКУ без рассмотрения", - отмечается в материале.

По словам авторов материала, ООО "Полтавабудцентр" - "типичная "прокладка“, у которой нет собственной материально-технической базы (ни своих асфальтобетонных заводов, ни техники), все производственные мощности по договорам аренды принадлежат аффилированным структурам". "Например, асфальт для строительства дороги под Никополем собирались возить из Николаевской области, а в Полтавскую область - из Сумской, что существенно превышает нормативы", - говорится в тексте.

Журналисты предполагают, что бенефициары компании - семейство одесских предпринимателей армянского происхождения - пользуются прямой поддержкой первого заместителя главы АМКУ Марии Нижник.

"По данным источников в правоохранительных органах, которые проводят расследования в отношении преступного сговора чиновницы с „полтавской“ компанией, именно Нижник, используя свое служебное положение, способствует „Полтавабудцентру“ в блокировании государственных закупок по строительству дорог на всей территории Украины", - отмечает издание.

"Используя властные полномочия Нижник М. В., ООО "Полтавабудцентр" постоянно шантажирует других участников закупок с предложениями разблокировать процедуру закупок при условии удовлетворения их коммерческих интересов. В результате таких действий темп выполнения дорожно-строительных работ в Украине существенно снизился, поскольку строительный сезон подходит к концу, конкурсы так и не проведены, а к выполнению работ никто не приступал. В результате сложилась ситуация, что бюджетные средства на конец года так и не использованы в полном объеме, работы, которые запланированы в 2018 году, в лучшем случае начнут выполняться в апреле-мае 2019 года", - сказано в служебной записке на имя одного из руководителей силовых ведомств, которую цитирует издание.

Мария Нижник пришла в Антимонопольный комитет из юридической компании Aequo, которая считается "кузницей кадров" для высоких постов в госорганах под покровительством замглавы Администрации Президента Алексея Филатова. Однако, журналисты предполагают, что последний не в курсе ее покровительства над "Полтавабудцентром".