Порошенко пообіцяв підняти зарплати військовослужбовцям [ Редактировать ]
Зарплатня солдатів має зрости до 10 тисяч гривень, офіцерів - до 21 тисячі - про це заявив президент України.
Сьогодні Петро Порошенко був у Львівській області, де відвідав Яворівський полігон. Там він відкрив новий гуртожиток для військових.
За словами президента, один із пріоритетів держави - забезпечити вояків під час служби нормальними умовами проживання. А після виходу у запас - кожен із них повинен мати кошти, аби придбати житло.
"Людина, яка закінчує 25 років вислуги - повиненна мати фінансовий ресурс для того, щоб купити житло. Кожен! А не той, хто ближче до начальства, ближче до тилу, або ближче до штабу, або будь чого. Ті, хто воюють на фронті, були віддалені від цього. Цього більше не буде! І ми маємо відновити цю справедливість!", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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