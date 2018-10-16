В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ Вооруженных Сил Украины.

ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Судьба летчиков пока не известна. Информация относительно жертв и разрушений уточняется.

"Сегодня, около 17.00, в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ", - подтвердила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Продолжаются поисково-спасательные мероприятия, подробная информация уточняется.

В СМИ озвучивается информация, что истребитель выполнял полет в рамках международных учений "Чистое небо - 2018". В частности, об этом сообщает "РБК-Украина".

Ранее в центре Киева разбился вертолет.