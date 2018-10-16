Под Винницей разбился украинский истребитель [ Редактировать ]
В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ Вооруженных Сил Украины.
ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Судьба летчиков пока не известна. Информация относительно жертв и разрушений уточняется.
"Сегодня, около 17.00, в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ", - подтвердила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Продолжаются поисково-спасательные мероприятия, подробная информация уточняется.
В СМИ озвучивается информация, что истребитель выполнял полет в рамках международных учений "Чистое небо - 2018". В частности, об этом сообщает "РБК-Украина".
Ранее в центре Киева разбился вертолет.
по теме
Авиакатастрофа под Винницей: погибли военные
На месте крушения украинского истребителя Су-27 в Винницкой области обнаружены тела пилотов
В России произошла авиакатастрофа
Люди на борту, предположительно, были охотниками
В России произошла авиакатастрофа, есть жертвы
В Иркутской области России разбился вертолет Robinson. В результате крушения погибли два человека
Чудом выжили: пассажирский самолет рухнул в Тихий океан (фото, видео)
При попытке приземлиться на микронезийском острове Вено в Тихом океане самолет национальной авиакомпания Папуа - Новой Гвинеи Air Niugini промахнулся
В Саудовской Аравии разбился самолет ВВС
Самолет Hawk британского производства потерпел крушение