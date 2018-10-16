Критична доба для Великобританії. Вже завтра має бути вирішена доля брекзиту. Однак існує величезний ризик, що Лондон та Брюссель не зможуть розлучитися шляхетно. Чи наважиться Британія вийти зі складу ЄС, "грюкнувши дверима", - Світлана Чернецька з Лондона.

Лише диво може врятувати безрезультатні перемовини між Лондоном та Брюсселем. За планом брекзиту, вже завтра - на саміті європейських лідерів - сторони мали б підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. А в березні Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Але ні. Домовитися щодо співжиття після брекзиту виявилося складніше, ніж могли уявити.

"Я досі вірю, що краще ніякої угоди, аніж погана. І я досі працюю над найоптимальнішим результатом для Сполученого Королівства. А саме: доброю угодою з Євросоюзом на майбутнє. Але, звісно, ми готуємся і до ситуації, за якої домовитися не вдасться", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди - високий, як ніколи. Про це відверто говорить президент Європейського Союзу у запрошенні на саміт, яке розіслав лідерам 28 країн. Втім, Дональд Туск підкреслює, що надія на успіх залишається і закликав обидві сторони не здаватися.

Тереза Мей на саміт до Брюсселю теж прибуде. Втім, залишить його першою. Уже без британського прем'єра решта лідерів вирішуватимуть долю брекзиту.

"Я вважаю, що ЄС має дбати насамперед про свої інтереси, і якомога менше шкодити собі. Але сторонам ще необхідно з'ясувати кілька речей", - наголосив Франс Тіммерманс, перший віце-президент Європейської комісії.

Якщо буде на те добра воля колег місіс Мей, вони не спішитимуть виганяти Британію без домовленостей. І зберуть додатковий - екстрений саміт у листопаді. Такий собі останній шанс досягти консенсусу. І вже завтра буде видно - чи готові сторони йти на поступки одна одній.