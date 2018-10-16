Активисты общественной организации (ОО) "Национальное сопротивление" в ходе брифинга "Борьба с "торговлей на крови" с оккупантами и террористами" осудили торговые отношения украинских политиков с Российской Федерацией.

Об этом они заявили в ходе брифинга в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини".

"Продолжение ведения торговли с агрессором - это крах идей Революции Достоинства и нивелирования смертей всех многочисленных бойцов, которые принесли в жертву себя, свое здоровье ради национальной идеи во время боевых действий в зоне АТО. Это морально этический принцип, который требует категоричности и последовательности", - отметил председатель ОО "Национальное сопротивление" под псевдонимом "друг "Сталкер".

Также в брифинге приняли участие председатель ОО "Хайтарма Крым" Марлен Мисиратов, председатель ОО "Неизвестный патриот" Сергей Антонов и активист движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаков.

Участники брифинга требуют немедленного прекращения торговли со страной-агрессором. Особенно это требование касается бизнес-структур, которые контролируется украинскими политиками и чиновниками, а также их семьями.

К таким лицам по мнению участников конференции, относятся, в частности сеть гипермаркетов "Эпицентр" Александра и Галины Герег, торговая марка "Перша приватна броварня" депутата ВР Романа Мацолы и фармацевтическая компания "Фармак", продукция которой свободно продается в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), при том, что брат владелицы компании Павел Жебривский является главным аудитором НАБУ.

"Национальное сопротивление" уже инициировала соответствующие обращения в виде петиций на веб-сайтах Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, и призывают всех сознательных граждан Украины поддержать борьбу против торговли с оккупантом.

Организаторы брифинга проинформировали, что обращаются в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с просьбой вносить в санкционный список каждое предприятие, торгующее с врагом.