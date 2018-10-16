Питання України залишаться пріоритетними для Парламентської Асамблеї НАТО - про це сказала президент Асамблеї Раса Юкнявічене на зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом.

Литовський політик обійняла посаду у вересні цього року. І візит до України став одним із перших для неї. Володимир Гройсман привітав її з призначенням, і підкреслив - важливо, що посаду голови Асамблеї обіймає представниця дружньої до України Литви.

"Україна частина європейського цивілізованого демократичного світу і насправді сьогодні ми відстоюємо це право зі зброєю в руках і протистоїмо агресії Росії. Ми розуміємо, що наше основне завдання - це домогтись миру і цей мир має відбутись, в тому числі, шляхом відновлення українських кордонів і відновлення територіальної цілісності", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.