Ухвалити бюджет у першому читанні вже на цьому тижні. Такі амбітні плани ставлять перед собою депутати. І тут мова не стільки про працьовитість нардепів, скільки про дедлайн. Проект кошторису необхідно відправити до уряду до 20 жовтня.

Втім, голосування може викликати неабиякі суперечки. Зауважень у депутатів вдосталь. Яких? - Про це в наступному матеріалі.

Через учорашній вихідний - сьогодні в Раді довелось перенести початок пленарного засідання, щоб перед ним затвердити порядок денний на погоджувальній раді. Головне питання цього тижня - бюджетна резолюція у першому читанні.

"Згідно регламенту, ми маєм її прийняти не пізніше 20 числа, і тому пропонується в четвер, ключовим питанням - це бюджетна резолюція, а також ряд питань, які мають відношення до бюджету", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Серед суміжних законопроектів - документ про публічні закупівлі та додаткові кошти на ЦВК - нардепи хочуть посилити кіберзахист комісії, що напередодні виборів як ніколи - важливо. Та депутати більше занепокоєні тим, що необхідні витрати стануть для громадян непосильним тягарем.

"На 23 % підвищити ціни на газ, на тепло і все, що з цим пов'язано - це зробити останні постріл в свій власний народ. І тому наша команда внесла проект постанови до ВР про мораторій на підвищення цін на газ, і я прошу дати негайно дати команду щоб комітет розглянув і щоб внесли на засідання ВР і проголосували", - закликала Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Зауваження до бюджету є навіть у провладній фракції - наполягають на збільшенні соціальних виплат.

"Президент наполягає в бюджеті кардинально збільшити фінансування малозабезпечених громадян України - це стосується і пенсіонерів, і не пенсіонерів. Додати фінансування для тих громадян, які отримують менше, ніж прожитковий мінімум", - заявила Ірина Луценко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Але у фракціях, які не входять до коаліції - зауважень куди більше.

"Ми наполягаємо на тому, щоб було вирішено питання збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій, плюс - питання субсидій по комуналці. Якщо не будуть вирішені ці питання - ми, безумовно, не можемо підтримувати бюджет, який не дає людям можливості отримувати достатню зарплату, є ще інші питання.

Наші вимоги - зокрема відновлення безплатного харчування дітей у школах, друге питання - це зниження вартості ліків, збільшення фінансування по програмі "доступні ліки", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

"Бюджет повинен бути змінений. Ми надали свої пропозиції. Ми вважаємо, що збільшення витрат на силовий блок і зменшення витрат соціальних - це неприйнятна ситуація. Ми повинні зменшити, навпаки, витрати на силові структури, ми повинні збільшити соціальні відповіді, соціальні гарантії - особливо наголошую на тому, що влітку Конституційним судом було відмінено рішення уряду щоб були зупинені виплати ліквідаторам ЧАЕС, вони повинні бути відновлені", - заявив Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

Проте, чи врахують пропозиції нардепів - буде зрозуміло у четвер, під час голосування. Сьогодні ж головне завдання парламентаріїв - вирішити долю недоторканності двох депутатів від Опозиційного Блоку - Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Це питання - перше у порядку денному.

"Комітет в своєму висновку чітко і ясно написав - що немає доказів достатніх для того, щоб виносити це питання в зал, як і немає достатніх даних, які підтверджували ту, чи іншу провину", - наголосив Михайло Папієв, народний депутат, член комітету ВР з питань регламенту.

"Ми своє завдання, як комітет, виконали - надали депутатам всю повноту інформації, щодо як змісту подання, так і змісту заперечень. Важко прогнозувати, це часто буває політичним рішенням, а не виключно правовим", - заявив Павло Пинзеник, в.о. голови комітету ВР з питань регламенту.

За зняття недоторканності депутати взялись, не гаючи часу. До Ради приїхав генеральний прокурор, правда перед цим під куполом встигли скласти присягу два обранці - вони замінять нардепів, які пішли працювати до ЦВК.