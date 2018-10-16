Недоступна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учнів возили автобусом. Але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити.

Чому? І як тепер викручуються батьки - відповіді шукав Станіслав Кухарчук.

"Ну, сок - це обов'язково, а там, що вже побачимо".

Галина Василівна з 4-річною онучкою Софійкою нерозлучні. Батьки працюють, а подіти малечу ніде - сільський садок та школу закрили ще два роки тому. Жінка каже - досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом, але після того, як село стало частиною ОТГ... район перестав надавати транспорт.

"До Городища - 11, недалеко. Ну а до Млієва - ще нехай кілометрів 15, мабуть, і навіть більше", - говорить Галина Лавриненко, жителька села Будо-Орловецька.

Майже всі дошкільнята Будо-Орловецької тепер сидять вдома - возити у Городище, або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечею селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатися.

"Тут взагалі гарно, тільки от толку нема ніякого в селі".

У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні. А майже весь тиждень живе у Городищі у побратима свого батька. Два роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого.

"Я дома могла подивитись, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього, ти уроки зробив? Не зробив!", - розповідає Віра Синчак, мати школяра.

Після об'єднання в ОТГ батькам школярів Будо-Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо переведуть дітей у Мліїв, але ті категорично відмовились, адже до села все одно треба їхати через Городище. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти... однак в ОТГ не погодились.

"Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги -немає. Провозяться повз три заклади для того, щоб потрапити у власну школу", - стверджує Микола Кирпатий, начальник відділу освіти Городищенської РДА.

За законодавством, забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ - інша думка.

"Законодавець чітко не вказав орган місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині змоги залучення її до освітнього процесу", - переконаний Василь Микитенко, голова Мліївської об'єднаної територіальної громади.

Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі, або щодня возити їх самотужки. Дві родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном.