У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Масштаби вражають - вилучено готової продукції майже на 7 мільйонів гривень.

Податкова міліція Києва та СБУ провели обшуки в рамках операції "Акциз-2018". Конфіскували близько 25 тисяч літрів спирту сумнівної якості, а також обладнання. Його вартість оцінюють у 300 тисяч гривень.

Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами.