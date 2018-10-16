У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту [ Редактировать ]
У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Масштаби вражають - вилучено готової продукції майже на 7 мільйонів гривень.
Податкова міліція Києва та СБУ провели обшуки в рамках операції "Акциз-2018". Конфіскували близько 25 тисяч літрів спирту сумнівної якості, а також обладнання. Його вартість оцінюють у 300 тисяч гривень.
Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами.
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