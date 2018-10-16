Чому вибори у Баварії "розвалили" коаліцію? [ Редактировать ]
Відставка міністра внутрішніх справ чи навіть розвал керівної коаліції. У Німеччині тривають політичні суперечки після земельних виборів у Баварії.
Кого зробили винним у поразці? Знає Тетяна Логунова.
Хто винен і що робити? Фіаско Християнсько-Соціального Союзу в Баварії, не дає спокою лідерам правлячої більшості. Результати цих земельних виборів точно матимуть вплив на політичну ситуацію в країні загалом. Питання лише в тому - який? Сценарії різні - від відставки міністра внутрішніх справ до розвалу коаліції.
Покарати за погані результати партії потрібно лідера - такі заклики вже голосно лунають у лавах ХСС. Мовляв, Хорст Зеехофер, який, окрім політсили, очолює ще й Міністерство внутрішніх справ, - завдав шкоди іміджу партії. Через свої постійні сварки з партнерами по коаліції. Втім, як саме карати Зеехофера, однопартійці поки що не визначилися. Одні пропонують відкликати його з міністерської посади, інші - обрати нового лідера партії. І вже скликають екстрений з'їзд політсили.
"Це може бути великий партійний з'їзд, або ж зустріч у вужчому колі. Але настрій такий, що його необхідно проводити", - передбачає Ільзе Айгнер, міністр з питань будівництва, житла та транспорту Баварії (ХСС)
Неспокійно і у лавах соціал-демократів, які теж втратили у Баварії багато голосів. Втім, вони вважають, що винен не Зеехофер, а "велика коаліція". "Есдеки", які не дуже хотіли брати участь у формуванні уряду після виборів у Бундестаг, тепер думають про вихід із Кабінету. Мовляв, їхні виборці незадоволені форматом великої коаліції, в якому вже не видно великої різниці між партіями.
"Керівництво партії повинно проаналізувати результати виборів і зробити усе, щоб знову завоювати довіру людей. Це може зробити тільки така Соціал-Демократична партія, яка буде чітко відрізнятися від християнських демократів", - наголошує Ральф Штегнер, заступник голови СДПН.
Доля великої коаліції може вирішитися вже за два тижні, коли відбудуться вибори у землі Гессен. Поразка партій правлячої коаліції ще й там - загрожує політичним землетрусом, масштабнішим за баварський.
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