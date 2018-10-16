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Розглядали подання на зняття недоторканності зі співголови фракціїї "Опозиційного блоку" - Олександра Вілкула - у напівпорожній залі. Звинувачення ГПУ - зловживання службовим становищем. Ніби-то на посаді голови Дніпропетровської ОДА Вілкул передав Державну землю в приватні руки. І таким чином спричинив державі збитки на мільйони гривень.

"Два рішення суду підтвердили, що голова районної держадміністрації діючи за вказівкою пана Вілкуа змінив цільове призначення землі, а керівництво товариства з обмеженою відповідальністю - внесло на 3 мільйони гривень менше відшкодувань, згідно з розпорядженням ОДА, підписаним паном Вілкулом, ніж мав би отримати бюджет. Збитки для державного бюджету сягнули трьох мільйонів гривень", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Втім, за словами Вілкула, прокуратура побудувала звинувачення на законах, що втратили чинність ще у 2001 році - за 10 років до того, коли ГПУ "перевіряла" його діяльність на посаді очільника області. Сам Вілкул заявив, що землі залишилися державними, але здавалися в оренду, і гроші надходили в бюджет країни.

"Слідчі звинувачують мене в порушенні якихось нормативних актів, які багато років тому втратили свою силу, останні - в 2001 році. Більше нічого в цій справі немає щоб вам не розповідали.

ГПУ ставить мені у вину передачу 20 гектарів землі із земель державного запасу в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату, що, само-по собі, не є злочином і в рамках повноважень голови ОДА. Це важливо, тому що прокуратура свідомо замовчує невигідні їй факти", - наголосив Олександр Вілкул, співголова фракції "Опозиційний блок".

До того ж, Вілкул в парламенті заявив про тиск на свідків і шантаж від ГПУ, і показав відео-доказ.

"Підвозять в камеру, яка не топиться в грудні місяці, тримають мене там, потім мені пред'являють підозру, що я наніс своїми діями збитки державі на п'ять мільйонів гривень і кажуть, що це все і до вас питань ніяких не буде - дайте покази на Вілкула", - розповідає Вадим Кобиляцький, свідок.

Зібратися під куполом нардепи не змогли і для голосування. Лише 137 депутатів підтримали зняття недоторканності з Олександра Вілкула.

А вже під час вечірнього засідання в парламенті розглядали ще одне подання на депутата від Опозиційного блоку - Дмитра Колєснікова. І вже традиційно ГПУ закидає йому зловживання службовим становищем. Нібито в 2012 році, обіймаючи посаду голови агентства держмайна, Колесніков допоміг передати приміщення науково-дослідного комплексу в Дніпрі в приватні руки.

"Ми не звинувачуємо Колесникова в приватизації підприємства, ми його звинувачуємо, що він дав привід, фігурально відкрив ворота для цього - надав юридичну можливість іншим чиновникам, замість того щоб стояти на сторожі ввіреного йому майна, яке має особливе стратегічне значення. Він вивів з цілісного майнового комплексу два цехи, а для маскування дій - він назвав промисловий корпус їдальнею, а лабораторний корпус - спортивним", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Сам же нардеп стверджує, що підприємство в той час було збитковим, і керівництво прагнуло здати приміщення в оренду, щоб погасити заборгованість.

"Для здійснення злочину у мене було а ні умислу, ані повноважень - заклад колись всесоюзного значення з 1991 року залишився без контрактів, кількість працівників зменшилась з півтори тисяч - до ста, а наукових співробітників не налічується навіть 20-ти. На інституті висіла заборгованість перед Пенсійним фондом і вона сягала більше 5 мільйонів гривень і податкова - більше як півтора мільйони гривень", - стверджує Дмитро Колесніков, народний депутат, фракція "Опозиційний блок".

Не знайшло підтримки в парламенті і подання на Дмитра Колєснікова. Лише 163 нардепи із 226 необхідних повірили у звинувачення ГПУ.