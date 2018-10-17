Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста резко упал.
Теперь за монету предлагают $6 326,42
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $212,870;
- Ripple $0,47749;
- Bitcoin Cash $466,78
Напомним, что криптовалютная биржа Wex объявила о перезапуске деятельности.
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