Илона Маска отстранили от руководства Tesla [ Редактировать ]
Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению, сообщает Reuters.
Отмечается, что суд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года.
Также ему придется заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов, аналогичный штраф заплатит и компания.
Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления Маска, в том числе в социальных сетях.
Напомним, в августе Маск заявил в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции.
Однако позже отказался от этих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на биржевой курс.
По факту заявлений бизнесмена расследование начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что обвалило акции компании на 13%.
Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск запускает производство алкоголя.
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