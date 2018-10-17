Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению, сообщает Reuters.

Отмечается, что суд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года.

Также ему придется заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов, аналогичный штраф заплатит и компания.

Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления Маска, в том числе в социальных сетях.

Напомним, в августе Маск заявил в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции.

Однако позже отказался от этих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на биржевой курс.

По факту заявлений бизнесмена расследование начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что обвалило акции компании на 13%.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск запускает производство алкоголя.