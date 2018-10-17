Помер легендарний український футболіст Олег Базилевич [ Редактировать ]
На 80-му році пішов із життя легендарний український футболіст і тренер Олег Базилевич. Останні роки він боровся з хворобою Паркінсона.
Олег Петрович майже все життя присвятив столичному "Динамо". Грав за команду, потім був тренером. У 1975-ому з киянами здобув кубок кубків УЄФА та суперкубок Європи.
Олег Базилевич також запам'ятався численими науковими працями зі спортивної фізіології.
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