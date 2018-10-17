Рятувальники виявили на місці падіння тіла двох загиблих льотчиків

Унаслідок катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині загинув заступник керівника Повітряного військового командування "Схід" Іван Петренко. Про це "Громадському" повідомив командир Повітряного командування "Схід" Олег Струцінський.

За його словами, це був ознайомчий виліт. Нагадаю, авіакатастрофа Су-27 сталася напередодні ввечері в районі села Уланів. Рятувальники виявили на місці падіння тіла двох загиблих льотчиків.

У Нацполіції області припускають, найімовірніше літак почав падати над селом, але пілоти відвели його і він розбився в полі. Пошуково-рятувальні заходи на місці аварії тривають досі.

Військовий винищувач упав під час спільних міжнародних навчань "Чисте небо-2018" за участі країн-членів НАТО.