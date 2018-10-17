Катастрофа Су-27: загинув полковник Іван Петренко [ Редактировать ]
Унаслідок катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині загинув заступник керівника Повітряного військового командування "Схід" Іван Петренко. Про це "Громадському" повідомив командир Повітряного командування "Схід" Олег Струцінський.
За його словами, це був ознайомчий виліт. Нагадаю, авіакатастрофа Су-27 сталася напередодні ввечері в районі села Уланів. Рятувальники виявили на місці падіння тіла двох загиблих льотчиків.
У Нацполіції області припускають, найімовірніше літак почав падати над селом, але пілоти відвели його і він розбився в полі. Пошуково-рятувальні заходи на місці аварії тривають досі.
Військовий винищувач упав під час спільних міжнародних навчань "Чисте небо-2018" за участі країн-членів НАТО.
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