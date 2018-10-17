Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США - 2 793,002 (+0,1854);

100 евро - 3 236,2514 гривны (+3,8455).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке снизился на пять копеек, а в продаже - на восемь копейки, до 27,88-27,91 грн.

Котировки евро упали в покупке на три копейки, а в продаже - на семь копеек, до 32,29-32,40 грн.

Отметим, Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина стремительно падает.