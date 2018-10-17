У зоопарку міста Панама-Сіті-Біч народився дикобраз [ Редактировать ]
"Промінь сонця серед бурі" - так у зоопарку міста Панама-Сіті-Біч називають нещодавнє поповнення.
Це маленький дикобраз, який побачив світ, доки над Флоридою вирував ураган "Майкл".
Його знайшли, коли перевіряли, чи всі тварини вціліли після негоди. Назвати малюка вирішили на честь стихії - Майклом.
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