Про масштабну реставрацію картини "Нічна варта" Рембрандта оголосили нідерландські фахівці. Уперше вони працюватимуть буквально на очах у відвідувачів Державного музею в Амстердамі.

Зазвичай прихований від загалу процес реставрації показуватимуть і в онлайн-трансляції. Роботи розпочнуть у липні наступного року.

"Нічна варта" - одне з найвідоміших полотен нідерландського митця. Йому майже 4 століття. Востаннє картину реставрували 40 років тому після того, як її понівечив психічно хворий чоловік із ножем.