Антикоррупционный суд: Порошенко навал сроки завершения формирования [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, когда завершится формирование Антикоррупционного суда, передает УНН.
На вопрос журналистки о том, каким образом происходит борьба с коррупцией в Украине и на должном ли уровне и каково его отношение к конфликту между НАБУ и САП, Глава государства сообщил:
Позиция первая - мы должны обеспечить полную независимость НАБУ и полную независимость САП, это была ответственность президента и власти. Мы приняли закон, который гарантирует эту независимость, в том числе и от президента.
Он также добавил, что вопрос конкретно к президенту заключается в том создана ли инфраструктура и добавил:
Создана. Работают на сегодняшний день НАБУ и САП? Работают... Возбуждаются ними уголовные дела? Да".
Однако, он отметил, что недоволен работой учреждений, потому, что пока никто из обвиняемых не пребывает за решеткой. Президент заявил, что его не интересует политический пиар и попросил предоставлять данные о коррупции.
Что еще сделает президент? Мы запустили создание Антикоррупционного суда именно так, как мы договорились в том числе с нашими иностранными партнерами, иностранные эксперты имеют право, если хотите, "вето" если кандидат в судьи вызывает сомнения у экспертов... они могут это остановить", - сказал Петр Порошенко.
Он добавил, что процесс приема заявок сейчас завершен, дальше начинаются экзамены.
"Я твердо убежден, что в конце текущего или в самом начале следующего года процесс формирования Антикоррупционного суда будет завершен... далее не может быть никаких оправданий", - резюмировал глава государства.
Ранее мы писали о том, когда появятся первые приговоры.
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