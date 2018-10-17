Українські лікарі перейматимуть досвід американських фахівців. Ті приїхали до Києва, щоб навчити колег найсучасніших методик малоінвазивних хірургічних втручань, які здатні врятувати тисячі життів. Упродовж кількох днів разом із найкращими українськими фахівцями робитимуть відкриті операції. Катерина Сривкова продовжить.

Пані Василині кілька місяців тому діагностували онкозахворювання прямої кишки. Заради операції за участю американських професорів жінка приїхала із Закарпаття.

"В мене симптомів не було. Взагалі. Мені просто случайно після першої операції обнаружили. Я відношуся до таких операцій ліпше, як до тих, що я вже перенесла", - говорить Василина, пацієнтка Київської обласної клінічної лікарні.

Пан Віктор теж готується до хірургічного втручання. Каже: зважитися було нескладно.

"Той лікар, який мені першу робив операцію, він каже: вас завжди встигнуть розрізать. Краще йде процес восстановлення після операції, якщо це буде лапароскопічно. Тому що надрізів буде менше. Тому надіюсь на краще", - говорить Віктор Гулай, пацієнт Київської обласної клінічної лікарні.

Лапароскопія для України - не новина. Кілька останніх років так лікують проктологічні та урологічні захворювання. У хірургічному відділенні Київської обласної лікарні цьогоріч більше половини операцій провели - лапароскопічно. У США досвід такого лікування - значно більший. Навчати приїхали лікарі-хірурги з Бостона: Руслан Корець та Віталій Пойлін. Замість звичайних надрізів, оперують крізь маленькі отвори. Увесь процес транслюють на екран. Кілька сотень українських лікарів спостерігають наживо - і навчаються нової методики.

"Есть чему поучиться чисто в плане техники, в плане быстроты. Если, скажем, Виталий делает операцию за час, то наши доктора будут делать полтора-два часа. Есть, к сожалению, клиники, которые, скажем, оперируют еще по-старинке. То есть, открытыми методами. Это намного более травматично. Человек дольше выздоравливает, надольше выпадает из рабочего процесса. Длиннее период восстановления", - розповідає Василь Лесик, завідувач відділенням хірургії Київської обласної клінічної лікарні.

А поки Україна лише переймає досвід заокеанської медицини, американці пішли ще далі. Там активно використовують хірургічних роботів. У Бостонській клініці таких - двоє.

"Эра лапароскопической хирургии заканчивается и начинается эра операций с роботом. Можно попасть в очень узкие места и делать микроскопические движения с очень большой точностью. Где надо спасти нервы, где надо спасти время - робот очень помогает", - розповідає Руслан Корець, лікар-хірург у Beth Israel Deaconess Medical Center (Бостон, США).

Робот-хірург останнього покоління коштує майже 3 мільйони доларів. В Україні таких поки що немає. Проте хірурги сподіваються, що з часом до нас і прогрес дійде, і гроші знайдуться.