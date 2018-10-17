Выходные на Новый год и Рождество 2019: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Новый год не за горами, поэтому многие уже тщательно продумывают свой досуг и планируют на это время заграничные путешествия, поездки в горы. Поэтому очень важно знать, сколько выходных нас ждет в январе 2019 года.
В январе в связи с празднованием Нового года и Рождества, украинцев ждет 6 выходных дней.
На новый год 2019 в Украине будет три официальных выходных: 30 и 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года.
Чтобы получить три выходных подряд, рабочий понедельник 31 января украинцы должны будут отработать в субботу, 29 декабря.
Накануне Нового года, украинцев ожидает еще три выходных - 25 декабря - католическое Рождество, этот день выпадает на вторник, поэтому рабочий понедельник 24 декабря переносится на субботу 22 декабря.
На Рождество в Украине также будет три выходных - с 5 по 7 января.
В целом в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.
Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине:
- 1 января - Новый год (официальный выходной);
- 5 января - суббота;
- 6 января - воскресенье (Сочельник);
- 7 января - Рождество Христово (официальный выходной);
- 12 января - суббота;
- 13 января - воскресенье;
- 14 января - Старый Новый год (рабочий день);
- 19 января - Крещение Господне (суббота, выходной).
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