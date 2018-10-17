Авиакатастрофа под Винницей: прокуратура допрашивает свидетелей [ Редактировать ]
Военная прокуратура изъяла летную документацию и документы на истребитель Су-27, который разбился накануне в Винницкой области. Сейчас проводятся допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета. Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Отмечается, что группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр места трагедии вместе с представителями Минобороны и специалистами авиационно-технической лаборатории.
"В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобного", - указано в сообщении.
По факту катастрофы открыто уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Напомним, крушение военного истребителя Су-27 произошло около 17:00 16 октября между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Изначально сообщалось о гибели украинского и американского летчиков.
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