Володимир Гройсман закликав підтримати проект бюджету [ Редактировать ]
Проект бюджету на наступний рік завтра розглядатимуть у Верховній Раді. Про важливий парламентський четвер нагадав на засіданні уряду Володимир Гройсман.
Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави.
"Багато хто з політичних причин починає його критикувати, що це поганий бюджет і так далі, але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть включити в цей бюджет - вони більше ніж сьогодні бюджет Німеччини. Ми сформували більше трильйона на 19 рік, а нам хочуть пропонувати ще на декілька трильйонів збільшити видатки цього бюджету. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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