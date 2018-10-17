Проект бюджету на наступний рік завтра розглядатимуть у Верховній Раді. Про важливий парламентський четвер нагадав на засіданні уряду Володимир Гройсман.

Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави.

"Багато хто з політичних причин починає його критикувати, що це поганий бюджет і так далі, але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть включити в цей бюджет - вони більше ніж сьогодні бюджет Німеччини. Ми сформували більше трильйона на 19 рік, а нам хочуть пропонувати ще на декілька трильйонів збільшити видатки цього бюджету. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.