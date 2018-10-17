В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв. Жители города сообщили о том, что там находятся люди с автоматами. В сторону техникума едут "скорые", полиция, МЧС. Журналист "Керчь.ФМ" сообщает с места событий о том, что произошло на самом деле.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - говорят керчане.

В 12:25 стало известно, что "скорых" для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.

Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины.

По состоянию на 12:36 носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.