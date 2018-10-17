Взрыв в Керчи: первые фото и видео с места происшествия [ Редактировать ]
В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв. Жители города сообщили о том, что там находятся люди с автоматами. В сторону техникума едут "скорые", полиция, МЧС. Журналист "Керчь.ФМ" сообщает с места событий о том, что произошло на самом деле.
"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист.
"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - говорят керчане.
В 12:25 стало известно, что "скорых" для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.
Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины.
По состоянию на 12:36 носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.
По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.
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