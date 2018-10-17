Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ предприятиям, осуществляющим производство тепловой энергии, имущество которых было арестовано в уголовном производстве и передано в управление АРМА.

Соответствующее постановление от 10 октября 2018 года № 834 обнародовано на правительственном портале.

"Возложить на публичное акционерное общество "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" обязанность поставлять природный газ на объекты, на которых осуществляется производство тепловой энергии (в том числе те, которые используют природный газ для производства электрической энергии), имущество которых арестовано в уголовном производстве и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, как единые имущественные комплексы", - говорится в постановлении.

При этом, Кабмин определил, что стоимость газа для таких предприятий, как и для остальных предприятий теплокоммунэнерго, которые осуществляют производство тепловой энергии и горячей воды для населения, будет рассчитываться по специальному тарифу.

"Цена природного газа, который поставляется в соответствии с пунктом 1 этого постановления, определяется согласно пункту 13 Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 года № 187, с учетом дифференциации объемов природного газа, которые используются для производства тепловой энергии с целью предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению, и объемов природного газа, которые используются для производства электрической энергии", - говорится в постановлении.

Ранее мы писали о том, что Украина сократила транзит газа.