Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже, якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом двох тижнів, парламент розпустять.

А провідні партії, запевнили Пашиняна, нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади.

Більшість у Національних зборах досі має партія Сержа Саргсяна - попереднього прем'єра. Саме проти нього навесні протестували вірмени.