Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже, якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом двох тижнів, парламент розпустять.
А провідні партії, запевнили Пашиняна, нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади.
Більшість у Національних зборах досі має партія Сержа Саргсяна - попереднього прем'єра. Саме проти нього навесні протестували вірмени.
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