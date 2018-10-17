Подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

"Тело стрелка, устроившего теракт в керченском политехе, нашли в здании колледжа. Он застрелился", - сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

Имя подозреваемого официально не сообщается. По информации СМИ, это Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

Взрыв в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, но затем сообщили о теракте. По данным СМИ, погибли 18 человек.