Теракт в Керчи: подозреваемый застрелен - СМИ [ Редактировать ]
Подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.
"Тело стрелка, устроившего теракт в керченском политехе, нашли в здании колледжа. Он застрелился", - сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.
Имя подозреваемого официально не сообщается. По информации СМИ, это Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.
Взрыв в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, но затем сообщили о теракте. По данным СМИ, погибли 18 человек.
по теме
Взрыв в Керчи переквалифицировали с теракта
Нападение в колледже Керчи, которое изначально расследовалось как террористический акт, переквалифицировано на массовое убийство
Теракт в Керчи: количество жертв резко возросло - СМИ
Количество погибших от теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи увеличилось
Теракт в Керчи: подробности происшествия
В политехническом колледже в Керчи взорвалась бомба
Взрыв в Керчи: появилось фото подозреваемого
Перед взрывом в политехническом колледже в Керчи неизвестные с автоматами ходили по школе