В результате нападения погибли более 10-ти человек. Фото: kerch.fm

Нападение в колледже Керчи переквалифицировано с теракта на массовое убийство, сообщает сайт Следственного комитета России, которая контролирует захваченный Крым.

Сначала в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже города Керчи по признакам статьи "террористический акт", позже дело переквалифицировано на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой Керченского политехнического колледжа. Здесь сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, но затем сообщили о теракте. По данным СМИ, погибли 18 человек.