Взрыв в Керчи переквалифицировали с теракта [ Редактировать ]
Нападение в колледже Керчи переквалифицировано с теракта на массовое убийство, сообщает сайт Следственного комитета России, которая контролирует захваченный Крым.
Сначала в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже города Керчи по признакам статьи "террористический акт", позже дело переквалифицировано на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.
По предварительным данным, взрыв произошел в столовой Керченского политехнического колледжа. Здесь сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.
Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, но затем сообщили о теракте. По данным СМИ, погибли 18 человек.
по теме
Теракт в Керчи: подозреваемый застрелен - СМИ
Подозреваемый в теракте в Керчи найден мертвым
Теракт в Керчи: количество жертв резко возросло - СМИ
Количество погибших от теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи увеличилось
Взрыв в Керчи: появилось фото подозреваемого
Перед взрывом в политехническом колледже в Керчи неизвестные с автоматами ходили по школе
Взрыв в Керчи: первые фото и видео с места происшествия
В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв