Пожар случился во время занятий по огневой подготовке. Фото: УНН

На общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по огневой подготовке произошел пожар.

Полигон расположен в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района, сообщает региональный медиа-центр Минобороны Украины в городе Харьков, передает УНН.

"17.10.2018 года во время занятий по огневой подготовке на общевоенном полигоне 92-й отдельной механизированной бригады, произошло возгорание сухой травы на участке около 100 квадратных метров, которое было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Неделей ранее, 9 октября, в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.