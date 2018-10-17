Под Харьковом вспыхнул военный полигон [ Редактировать ]
На общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по огневой подготовке произошел пожар.
Полигон расположен в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района, сообщает региональный медиа-центр Минобороны Украины в городе Харьков, передает УНН.
"17.10.2018 года во время занятий по огневой подготовке на общевоенном полигоне 92-й отдельной механизированной бригады, произошло возгорание сухой травы на участке около 100 квадратных метров, которое было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Неделей ранее, 9 октября, в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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