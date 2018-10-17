"Проклятие на два поколения": ученые назвали новую опасность курения [ Редактировать ]
Воздействие никотина на организм мужчины ударит по здоровью его детей и внуков. К такому выводу пришли ученые Университета штата Флорида в Таллахасси, сообщает MedicalXpress.
Курение беременных женщин повышает риск различных поведенческих расстройств у нескольких поколений детей, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Считается, что воздействие никотина и других компонентов сигаретного дыма на отцов оказывает похожее действие.
В то же время до сих пор было сложно отделить генетические и эпигенетические факторы (молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК) от влияния окружающей среды - к примеру пассивного курения.
Ученые университета штата Флорида подвергли самцов мышей, у которых происходило образование сперматозоидов, низким дозам никотина, растворенного в питьевой воде. Затем грызунов скрестили с самками. У потомства были выявлены признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений. Детеныши самок из нового поколения также демонстрировали значительные нарушения, хотя и менее выраженные.
В ходе исследования выяснилось, что в сперме подвергавшихся никотину самцов наблюдались эпигенетические изменения, затрагивающие в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2. Эта молекула играет важную роль в развитии мозга и процессе обучения.
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