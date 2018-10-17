После массового убийства в колледже Керчи, некоторые из знакомых подозреваемого в нападении - Владислава Рослякова - рассказали журналистам об его личности.

Студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым, рассказал о напавшем: "Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился".

Другой знакомый рассказал, что ученик "ненавидел колледж", сообщает Лига.net со ссылкой на РБК.

Так, на условиях анонимности знакомый Рослякова сказал российскому СМИ, что Владислав "очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им".

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

Взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - дело переквалифицировали на "массовое убийство". По данным СМИ, погибли 18 человек.