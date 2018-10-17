Взрыв в Керчи: хронология происшествия (фото, видео) [ Редактировать ]
В среду, 17 октября, в технологическом колледже в Керчи прогремел взрыв.
В результате него погибли 18 человек, еще 50 - пострадали.
Согласно первым данным, в колледже произошел взрыв газа, однако позже стало известно, что взорвалось неустановленное устройство, начиненное металлическими предметами.
После этого благодаря выжившим очевидцам было установлено, что перед взрывом неизвестный устроил стрельбу в коридорах.
Стрелявшим оказался Владислав Росляков, 2000 года рождения и бывший студентом колледжа.
Стрелка нашли мертвым в библиотеке, на втором этаже учебного заведения. Он застрелился.
Родители Влада давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире.
Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками, - рассказали одногруппники Рослякова.
Мать стрелка Галину Рослякову забрали на следственные действия прямо из больницы. Она работает санитаркой в онкодиспансере, и в тот момент помогала раненым, которых привозили в том числе и туда. Женщина не знала, что все это – дело рук ее сына.
Тем временем нападение в колледже Керчи переквалифицировано с теракта на массовое убийство.
Позже появилось видео с моментами взрыва и стрельбы.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
Также были опубликованы фотографии тела стрелка.
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