На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки вдень відносно тихо, а щойно сутеніє - починається, як кажуть бійці, "стрілкотня". Услід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді, під час таких обстрілів, на наші позиції прилітають боєприпаси з токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Смещук.

Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових - тут стоїть тиша. Тиша в їх розумінні що періодично лунають автоматні постріли - а іноді прилітає більш важке: гранати або міни.

Це наче лабіринт - сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців - майже впритул - навіть можна бачити ворожі прапори.

"Від 30 до 120 метрів... буває навіть бачимо, як вони переміщуються. - Техніку чуєте? - Часто, останні два дні - часто. Пару днів тому танк був", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 міліметрів з невідомою хімічною речовиною.

"Осколки уже семь дней лежат, и каждый день мы замечаем как они испаряются. Они лежат на солнце - и видно, что от них идут испарения. Оно как облако дыма какое то. А конкретно что - мы не можем понять", - розповідає Антон, військовослужбовець ЗСУ.

Попри те, що минув тиждень - вони й досі активні.

А вночі ці шматки металу - світяться. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів. А вони - заборонені усіма міжнародними конвенціями.

"Очевидно реакция такая происходит и мигает. Свет зеленый идет - переливается. Но с каждым днем все тише, тише реакция - а первые дни он весь горел и переливался зеленым цветом. Фосфор, скорее всего - а что это может быть", - говорить Геннадій, військовослужбовець ЗСУ.

І хоча навкруги війна - хлопці знаходять час на розваги. Показують один із польових жартів.

"Наш Борька охранник. Всі хто не знає - так виходить з окопа - оппа. Здороваються або шугаються. Поставили раді прікола".

А 58-річний харків'янин Сергій - пише окопні вірші.

"Не позавидуешь пехоте, царице выжженных полей. Несут вертушки в Днепр, в Одессу - отчизны верных сыновей. Не ползавших под бабьей юбкой - скупая, справки у врачей. Вступивших в бой с Путинской кликой за своих детей", - зачитав Сергій, військовослужбовець ЗСУ.