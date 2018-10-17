СБУ розслідуватиме керченський теракт [ Редактировать ]
За фактом подій в окупованій Керчі кримінальну справу відкрила і українська прокуратура Автономної республіки Крим. Тут кваліфікують напад як теракт.
Українські правоохоронці зараз перевіряють усі без винятку версії, які є у ЗМІ - заявив представник прокуратури Роман Мурачов. До Криму для проведення слідчих дій нікого не направлятимуть.
"Це заборонено законом. Яка може бути співпраця з країною-окупантом. Розслідування буде доручено слідчому підрозділу служби безпеки України. Оперативне супроводження буде здійснювати також СБУ", - повідомив Роман Мурачов, заступник начальника відділу прокуратури АР Крим.
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