За фактом подій в окупованій Керчі кримінальну справу відкрила і українська прокуратура Автономної республіки Крим. Тут кваліфікують напад як теракт.

Українські правоохоронці зараз перевіряють усі без винятку версії, які є у ЗМІ - заявив представник прокуратури Роман Мурачов. До Криму для проведення слідчих дій нікого не направлятимуть.

"Це заборонено законом. Яка може бути співпраця з країною-окупантом. Розслідування буде доручено слідчому підрозділу служби безпеки України. Оперативне супроводження буде здійснювати також СБУ", - повідомив Роман Мурачов, заступник начальника відділу прокуратури АР Крим.