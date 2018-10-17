На Кіровоградщині співробітники СБУ затримали бойовика [ Редактировать ]
На Кіровоградщині співробітники СБУ затримали бойовика так званої "ДНР". У липні 2014 року він приєднався до лав терористів і став членом бандформування "Восток". Чоловік брав активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей.
На початку цього року переїхав до Росії. А у жовтні - вирішив навідати родичів на Кіровоградщині. Там його і затримали.
Найманцеві інкримінують участь у терористичній групі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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