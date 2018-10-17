За фактом падіння Су-27 на Вінничині військова прокуратура відкрила провадження за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Зазвичай, серед основних причин авіакатастрофи у таких вападках - слідчі розглядають технічну несправність і помилку пілота. Поки що з цього приводу - жодних офіційних заяв. "Чорні скриньки" досі шукають. З місця падіння винищувача - репортаж Даніїла Снісара.

Винищувач Су-27, тактичної авіації із Миргорода виконував політ у рамках військових навчань "Чисте Небо". Літак розбився на полі неподалік села Уланів.

"Дуже великий шум такий, знаєте. А потім різко хлопок такий и почалося дрібєжжаніє, ніби як вікон і дверей. Ми сполохані в усьому всьому. Але здивовані, що пілоти зробили свою справу - відійшли від села. Спасли, ніби, село", - розповіла Олена, місцева жителька.

Літак кружляв над селом кілька хвилин, розповідають місцеві. Свідком трагедії став і пан Федір. Розповідає - літак йшов на незначній висоті. Умить винищувач змінив траєкторію і, збільшивши швидкість, увійшов у круте піке.

"Він отак - прямо йлов. Красивий такий йде. Жовто-блакитний. Тільки отак чуть взяв крен і... все. І такий клуб вогню пішов. І все", - розповів Федір, житель села Уланів.

Від прямого удару об землю - літак вибухнув. Уламки розлетілися на сотні метрів. На місці падіння утворилася вирва - чотириметрова завглибшки.

Двоє членів екіпажу - загинули. Серед них - Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування "Схід" та військовослужбовець повітряних сил національної гвардії США. Тепер справою займається військова прокуратура. Тривають пошуки чорної скриньки.

"Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей агрегатів , ведуться пошукові роботи чорної скриньки, після проведення всіх слідчих дій після детального огляду місця аварії будемо мати більш детальну інформацію. Думаю, огляд місця події займе кілька днів - оскільки територія, де розбився літак - велика", - повідомив Юрій Педос, начальник поліції Вінницької області.

Військові прокурори вже вивчають льотну документацію, вилучену з аеродромів у Миргороді та Старокостянтинові. Самі ж військові навчання - силовики вирішили не скасовувати.