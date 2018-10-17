Аварія за участі українців у Польщі. Напередодні восьмеро осіб постраждали внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і легковика поблизу села Нова Кішева у Поморському воєводстві.

У поліції припускають, що ДТП сталася з неуважності водія легкової машини, коли той пішов на обгін і не помітив бус на зустрічній смузі. Травмовані водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів - громадяни Пакистану та України, що приїхали у Польщу на заробітки.