ДТП у Польщі: постраждали заробітчани з України [ Редактировать ]
Аварія за участі українців у Польщі. Напередодні восьмеро осіб постраждали внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і легковика поблизу села Нова Кішева у Поморському воєводстві.
У поліції припускають, що ДТП сталася з неуважності водія легкової машини, коли той пішов на обгін і не помітив бус на зустрічній смузі. Травмовані водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів - громадяни Пакистану та України, що приїхали у Польщу на заробітки.
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